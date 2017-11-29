В Барнауле образовался "паровозик" из столкнувшихся иномарок. Фото: Андрей в vk.com/incident_brn. В Барнауле образовался "паровозик" из столкнувшихся иномарок. Фото: Андрей Чернов в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении проспекта Коммунаров и улицы Антона Петрова. На дороге столкнулись три иномарки. На фотографии видно, что автомобили получили сильные повреждения. На месте аварии образовалась пробка.

Ранее altapress.ru писал, что 27 ноября в центре города столкнулись три иномарки.

По словам очевидцев, пострадавших нет. Информация уточняется.