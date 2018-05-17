В Барнауле осудили иностранца, который в кафе вербовал в экстремистскую организацию

В 2015 году в кафе среднеазиатской кухни в Барнауле мужчина проводил религиозные встречи с жителями Алтайского края.

— Во время общения он внушал фундаментальные основы и положения международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", достоверно при этом зная, что решением Верховног суда РФ деятельность объединения в России запрещена, — отмечают в ведомстве.

Мужчина соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих "прихожан". Он запрещал рассказывать о прошедших собраниях. Кроме того, иностранец позиционировал идеологию экстремистской организации, как единственно верное религиозное учение.

В своих речах злоумышленник опирался, в том числе, на литературу, которая находится в федеральном списке экстремистских материалов. Такие книги нашли и изъяли у мужчины во время обыска по месту жительства.

Иностранец признал свою вину. Его приговорили к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.