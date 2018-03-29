В Индустриальном районе продолжают проводить работы для предупреждения паводка, сообщает официальный сайт города.
В Барнауле от жилых домов в квартале 2011 отводят талую воду. Фото: barnaul.org.
В Барнауле от жилых домов в квартале 2011 отводят талую воду. Фото: barnaul.org.
В Барнауле от жилых домов в квартале 2011 отводят талую воду. Фото: barnaul.org.
Сотрудники подрядной организации очистили каналы для пропуска талых вод в районе улиц Солнечная Поляна и Взлетная. Это позволит не допустить подтопления многоквартирных домов и придомовых территорий в квартале 2011.
Также расчистили водоотводных труб в районе здания №323 на Павловском тракте. Кроме того, в русле естественного водостока в "Сухом логу" убрали деревья и поросль.
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