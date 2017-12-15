В Барнауле отправили в колонию продавца-консультанта, обманувшего 27 покупателей

Сегодня, 17:55.
Происшествия

В Барнауле осудили продавца бытовой техники, который обманул 27 покупателей, сообщает краевая прокуратура.

Кухня, бытовая техника.
Кухня, бытовая техника. Фото: СС0.

Молодой человек подходил к покупателям и предлагал приобрести выбранный ими товар со скидкой по более низкой цене. Он пояснял, что для этого необходимо заплатить за товар лично ему, а не в кассу магазина. Продавец обещал оформить заказ на сайте вместе с доставкой на дом.

Невероятно, но парню удавалось промышлять таким образом с февраля по июнь. Следствие раскрыло 27 эпизодов преступной деятельности. Суммы, собранные у покупателей, составили в каждом случае от 4 тыс. рублей до 125 тыс. 500 рублей.

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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