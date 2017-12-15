В Барнауле после столкновения с КамАЗом смяло легковушку

В Барнауле 15 декабря столкнулись легковушка и КамАЗ. От удара машина получила сильные повреждения, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле после столкновения КамАЗом смяло легковушку. Фото: Виктор Носырев в vk.com/barneos22.
В Барнауле после столкновения КамАЗом смяло легковушку. Фото: Виктор Носырев в vk.com/barneos22.
В Барнауле после столкновения КамАЗом смяло легковушку. Фото: Иван Базаров в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на проспекте Космонавтов. На снимках с места ДТП видно, что от удара сильно смяло легковушку Lada Kalina. На месте аварии образовалась пробка.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пострадавших нет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.