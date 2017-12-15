В Барнауле после столкновения с КамАЗом смяло легковушку

В Барнауле после столкновения КамАЗом смяло легковушку. Фото: Виктор Носырев в vk.com/barneos22. В Барнауле после столкновения КамАЗом смяло легковушку. Фото: Виктор Носырев в vk.com/barneos22. В Барнауле после столкновения КамАЗом смяло легковушку. Фото: Иван Базаров в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на проспекте Космонавтов. На снимках с места ДТП видно, что от удара сильно смяло легковушку Lada Kalina. На месте аварии образовалась пробка.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пострадавших нет.