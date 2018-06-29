На Красноармейском появится супермаркет "Лента"

В Барнауле на месте магазина строительных материалов "Формула М2" на проспекте Красноармейском, 64 появится супермаркет "Лента", пишет "Банкфакс" со ссылкой на свои источники.
Источники сообщили, что точка "Формулы М2"стала приносить меньше прибыли. Поэтому собственник решил отказаться от помещения на Красноармейском.
Известно, что "Формула М2" будет работать в здании до 15 июля.
На сайте объявлений о продаже недвижимости barnaul.nedvrf.ru 25 июня опубликовали сообщение о продаже этого помещения за 115 млн рублей. В объявлении есть и магазин женской одежды "Мода-Клуб", который, очевидно, тоже съезжает. Сейчас информацию удалили с сайта.
Altapress.ru писал, что недавно в Барнауле открыли несколько магазинов сети "Лента". Так 18 мая начал работать первый супермаркет "Лента" в микрорайоне Восточный на Кулагина, 44. Ритейлер представил компактный торговый зал в бывшем ДК "Стройгаз" и особенный ассортимент.
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