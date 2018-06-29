На Красноармейском появится супермаркет "Лента"

Источники сообщили, что точка "Формулы М2"стала приносить меньше прибыли. Поэтому собственник решил отказаться от помещения на Красноармейском.

Известно, что "Формула М2" будет работать в здании до 15 июля.

На сайте объявлений о продаже недвижимости barnaul.nedvrf.ru 25 июня опубликовали сообщение о продаже этого помещения за 115 млн рублей. В объявлении есть и магазин женской одежды "Мода-Клуб", который, очевидно, тоже съезжает. Сейчас информацию удалили с сайта.

Altapress.ru писал, что недавно в Барнауле открыли несколько магазинов сети "Лента". Так 18 мая начал работать первый супермаркет "Лента" в микрорайоне Восточный на Кулагина, 44. Ритейлер представил компактный торговый зал в бывшем ДК "Стройгаз" и особенный ассортимент.