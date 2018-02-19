В Барнауле продают кости мамонтов

Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru. Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru. Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru. Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru. Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru. Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru. Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru. Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru. Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.

Автор объявления не написал никаких подробностей о товаре. Известно лишь, что это кости и зубы мамонтов. Их цена — 15 тыс. рублей. Возможна доставка.