В Барнауле продают кости мамонтов

В Ленинском районе Барнаула продают кости мамонтов. Объявление об этом размещено на сайте Avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Кости и зубы мамонтов. Фото: www.avito.ru.
Автор объявления не написал никаких подробностей о товаре. Известно лишь, что это кости и зубы мамонтов. Их цена — 15 тыс. рублей. Возможна доставка.
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