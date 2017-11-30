В Барнауле прогнозируют легкий мороз и туманы

Температура ночью в крае составит -15…-20С, в отдельных районах -10…-15С. Днем столбик термометра поднимется до -4…-9С, в предгорных районах до +1С. Ветер восточный 2-7 метров в секунду.

В Барнауле ночные температуры опустятся до -16…-18С, днем будет -7…-9С. Ветер восточный 2-7 метров в секунду.

На всей территории будет без осадков, в ночные и утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. В крупных городах края по-прежнему будет смог. Содержание в воздухе сажи превышает норму из-за того, что несколько дней подряд стоит безветренная погода.

В МЧС России по Алтайскому краю предупреждают о возможном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий из-за гололеда.