В Барнауле днем 5 июня вспыхнули несколько киосков на Докучаевском рынке, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В Барнауле произошел пожар на Докучаевском рынке. Фото: Карен Варданян в vk.com/barneos22.
Пожар на Докучаево. Фото: Предоставлено читателями.
Пожар на рынке. Фото: vk.com/incident_brn.
По словам, очевидцев серьезный пожар произошел, в том числе, в офисе микрозаймов "Доброденьги".
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
Напомним, в Новоалтайске вечером 4 июня произошел пожар на предприятии.
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