В Барнауле пропал худощавый мужчина в черной ветровке

Приметы пропавшего:

рост 170 см,

телосложение худощавое,

волосы тёмно-русые,

глаза карие.

Роман Лемясов.

Был одет:

чёрная вязаная шапка,

чёрная ветровка,

голубые джинсы,

чёрные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.