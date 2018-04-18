В Барнауле пропал худощавый мужчина в черной ветровке

Сегодня, 13:15.
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В Барнауле ищут 38-летнего Романа Лемясова. Он пропал 12 апреля, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Приметы пропавшего:

  • рост 170 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы тёмно-русые,
  • глаза карие.
Роман Лемясов.
Роман Лемясов.

Был одет:

  • чёрная вязаная шапка,
  • чёрная ветровка,
  • голубые джинсы,
  • чёрные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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