В Барнауле пропал 21-летний парень

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Жизнь

В Барнауле 26 июня пропал 21-летний Максим Гехт, сообщает "Лиза Алерт".

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.

Приметы пропавшего:

Максим Гехт.
Максим Гехт.
  • рост 170 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы русые,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • черная спортивная кофта,
  • футболка с разноцветным орнаментом,
  • синие джинсы,
  • синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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