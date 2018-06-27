В Барнауле пропал 21-летний парень

Приметы пропавшего:

Максим Гехт.

рост 170 см,

среднего телосложения,

волосы русые,

глаза голубые.

Был одет:

черная спортивная кофта,

футболка с разноцветным орнаментом,

синие джинсы,

синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.