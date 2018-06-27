В Барнауле пропал 21-летний парень

В Барнауле 26 июня пропал 21-летний Максим Гехт, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- рост 170 см,
- среднего телосложения,
- волосы русые,
- глаза голубые.
Был одет:
- черная спортивная кофта,
- футболка с разноцветным орнаментом,
- синие джинсы,
- синие кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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