В Барнауле пропала женщина в сером зимнем пальто

Приметы пропавшей:

Вера Сапельникова.

Рост: 172-174 см.

Телосложение xудощавое

Глаза голубые

Волосы русые с сединой, до плеч

Была одета:

темный платок

зимнее серое пальто

коричневые ботинки

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.