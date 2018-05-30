В Барнауле пропала женщина в сером зимнем пальто

В Барнауле 30 мая пропала 63-летняя Вера Сапельникова, пишет " Лиза Алерт".
Приметы пропавшей:
- Рост: 172-174 см.
- Телосложение xудощавое
- Глаза голубые
- Волосы русые с сединой, до плеч
Была одета:
- темный платок
- зимнее серое пальто
- коричневые ботинки
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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