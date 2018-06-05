В Барнауле раньше срока возвращают горячую воду

В Барнауле энергетики на два дня раньше начали подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3, сообщили в пресс-службе СГК.
Утром, 5 июня, горячую воду уже вернули 15% потребителей в контуре барнаульской ТЭЦ-3.
К барнаульской ТЭЦ-3 относятся:
- Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;
- Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;
- Железнодорожный район — улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная — Антона Петрова до улицы Северо-Западная;
- В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Ранее сообщалось, что подача горячей воды по контуру барнаульской ТЭЦ-3 возобновится с 7 июня.
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