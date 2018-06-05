В Барнауле раньше срока возвращают горячую воду

В Барнауле энергетики на два дня раньше начали подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3, сообщили в пресс-службе СГК.

Утром, 5 июня, горячую воду уже вернули 15% потребителей в контуре барнаульской ТЭЦ-3. К барнаульской ТЭЦ-3 относятся: Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;

Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;

Железнодорожный район — улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная — Антона Петрова до улицы Северо-Западная;

В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова. Ранее сообщалось, что подача горячей воды по контуру барнаульской ТЭЦ-3 возобновится с 7 июня. Самые важные новости — в телеграм-канале altapress.ru