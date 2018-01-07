В Барнауле скончался экс-депутат гордумы Валерий Гладышев

Прощание состоится 7 января с 11:00 до 13:00 в ритуальном зале на Аносова, 8.

Причина смерти бывшего депутата неизвестна.

Валерий Гладышев родился 30 июня 1959 года. Более 20 лет он возглавлял общеобразовательную школу № 81 Индустриального района Барнаула.