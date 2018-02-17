В Барнауле сотрудница соцзащиты крала пособия по совету предшественницы

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, злоумышленница вела вопросы, связанные с опекунством и недееспособными людьми. Она подыскивала людей, у которых нет родственников, и оформляла на себя поддельный документ о разрешении на получение их пособий. С этим документом она приходила в Сбербанк и "законно" забирала деньги у людей.

Таким способом женщина похитила у одного человека 37 тысяч рублей, у другого 8 тысяч рублей, у третьего — более 425 тысяч рублей. Кроме того, женщина оформила пособие на несовершеннолетнего, которое по закону ему не полагалось, и присвоила эти деньги тоже — всего около 40 тысяч рублей.

Интересно, что работать сотрудница соцзащиты пришла на место уволенной работницы, которую осудили за аналогичные преступления. Именно она подучила преемницу так делать.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве с использованием служебного положение и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.