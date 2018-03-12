В Барнауле таксист обокрал пьяного пассажира

В Барнауле задержали 35-летнего водителя такси. Мужчину подозревают в краже телефона и портмоне, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, вечером в середине февраля пьяный потерпевший приехал домой на такси. Вскоре он заметил пропажу телефона и портмоне. Мужчина обратился в полицию.
Подозреваемого задержали, им оказался таксист. Злоумышленник признал свою вину, все похищенное находилось у него.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Водителю такси грозит лишение свободы до 5 лет.
Напомним, недавно в Барнауле пьяный водитель такси застрял на Renault во дворах. Нарушителя оформили, автомобиль увезли на спецстоянку.
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