В Барнауле у проезжей части нашли труп мужчины

Очевидцы в группе "Барнаул 22" пишут, что тело лежало рядом с торговым павильоном, недалеко от проезжей части.

По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер: на теле нет следов насилия.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти мужчины будет известны после экспертизы.