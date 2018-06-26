В Барнауле у проезжей части нашли труп мужчины

В Барнауле вечером 25 июня недалеко от Змеиногорского тракта нашли труп 60-летнего мужчины. Следователи проводят проверку, рассказали altapress.ru в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Очевидцы в группе "Барнаул 22" пишут, что тело лежало рядом с торговым павильоном, недалеко от проезжей части.
По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер: на теле нет следов насилия.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти мужчины будет известны после экспертизы.
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