В Барнауле выступит знаменитый «бродячий ученый» и музыкант Псой Короленко

По словам организаторов, на концерте прозвучат «ранние и новые, старинные и современные, русские и иноязычные, авторские и не-авторские, оригинальные и переводные, смешные и серьёзные, простые и сложные, умные и глупые, хорошие и разные, песни и не песни».
Псой Короленко — один из самых необычных исполнителей на российской сцене. Каждого его выступление в сочетании с музыкой и цитируемой литературой превращается в интеллектуальный перформанс.
Свой жанр Псой Короленко называет «своеобразным песенно-поэтическим кабаре». Он играет русские и зарубежные песни, исполняет музыку из фильмов и спектаклей. Музыкант поет на нескольких языках, чаще всего на русском, идише и французском.
Концерт пройдет в HAIRY LEMON PUB (пр. Красноармейский 73а). Начало в 19:00. Цена билета — 700−1000 рублей.
Что известно о Псое Короленко
Псой Галактионович Короленко (Павел Эдуардович Лион, 1967 года рождения) — автор и исполнитель песен, писатель, журналист. Кандидат филологических наук.
С 1994 по 2004 год преподавал русскую литературу в Лицее при Институте государственного управления и социальных исследований МГУ (позже факультет государственного управления МГУ) и в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания.
Выступать как исполнитель собственных и чужих песен начал в 1997 году. Прославился в 2012 году после выступления в телешоу «Минута славы».