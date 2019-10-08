В Барнауле выступит знаменитый «бродячий ученый» и музыкант Псой Короленко

12 ноября в Барнаул с новой программой «Шапка с ушками» приедет «молодежный акын, аван-бард и бродячий ученый» Псой Короленко.

По словам организаторов, на концерте прозвучат «ранние и новые, старинные и современные, русские и иноязычные, авторские и не-авторские, оригинальные и переводные, смешные и серьёзные, простые и сложные, умные и глупые, хорошие и разные, песни и не песни».

Псой Короленко — один из самых необычных исполнителей на российской сцене. Каждого его выступление в сочетании с музыкой и цитируемой литературой превращается в интеллектуальный перформанс.

Свой жанр Псой Короленко называет «своеобразным песенно-поэтическим кабаре». Он играет русские и зарубежные песни, исполняет музыку из фильмов и спектаклей. Музыкант поет на нескольких языках, чаще всего на русском, идише и французском.

Концерт пройдет в HAIRY LEMON PUB (пр. Красноармейский 73а). Начало в 19:00. Цена билета — 700−1000 рублей.

Что известно о Псое Короленко

Псой Галактионович Короленко (Павел Эдуардович Лион, 1967 года рождения) — автор и исполнитель песен, писатель, журналист. Кандидат филологических наук.

С 1994 по 2004 год преподавал русскую литературу в Лицее при Институте государственного управления и социальных исследований МГУ (позже факультет государственного управления МГУ) и в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания.

Выступать как исполнитель собственных и чужих песен начал в 1997 году. Прославился в 2012 году после выступления в телешоу «Минута славы».