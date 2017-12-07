В Барнауле вновь прогнозируют небольшой смог

Воздух в Барнауле 7 ноября вновь будет тяжелым: "метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению" сажи и других загрязняющих веществ над краевой столицей. Такой прогноз дали алтайские синоптики.
В Алтайском крае
- Облачно, без осадков. Утром туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.
- Температура -8 … -13, в предгорьях -3 … -8.
В Барнауле
- Небольшая облачность, без осадков. Утром туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.
- Температура -8 … -10.
Ранее специалисты алтайского ЦГМС рассказывали altapress.ru, что загрязнение воздуха в Барнауое началось с вечера 28 ноября. Содержание в воздухе сажи превысило норму. Из-за этого барнаульцам посоветовали меньше времени проводить на улице из-за смога.
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