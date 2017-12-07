В Барнауле вновь прогнозируют небольшой смог

В Алтайском крае

Облачно , без осадков. Утром туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

без осадков. Утром туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура -8 … -13, в предгорьях -3 … -8.

В Барнауле

Небольшая облачность, без осадков. Утром туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Температура -8 … -10.

Ранее специалисты алтайского ЦГМС рассказывали altapress.ru, что загрязнение воздуха в Барнауое началось с вечера 28 ноября. Содержание в воздухе сажи превысило норму. Из-за этого барнаульцам посоветовали меньше времени проводить на улице из-за смога.