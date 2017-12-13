В Барнауле вспыхнул троллейбус

Свидетели ЧП рассказали, что троллейбус вспыхнул на пересечении улиц Малахова и Балтийской. По словам очевидцев, пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ЧП. Скорее всего, водитель сам смог устранить возгорание.