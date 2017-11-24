В Барнауле за незаконную торговлю алкоголем закрыли семь магазинов

В этом году в Ленинском районе Барнаула закрыли семь точек по продаже алкогольной продукции, сообщает официальный сайт города.
Всего в Ленинском районе города алкоголь продают в 51 месте. Точки расположены в многоквартирных домах. После проведенной проверки 19 организаций перепрофилировались в кафе, а 13 сократили режим работы до 21:00. За систематическое нарушение законодательства закрыли семь магазинов.
Владельцев баров и кафе, которые нарушают закон, привлекли к административной ответственности.
Кроме того, нарушения нашли в баре "Заправка" на улице Попова, 24. Там составили административный материал за продажу на вынос спиртосодержащей продукции.
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