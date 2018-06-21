В барнаульских поселках временно приостановят подачу природного газа

В Барнауле на время проведения работ некоторым абонентам приостановят подачу газа, сообщает официальный сайт города.
Так с 10 утра 25 июня до 10 утра 30 июня проведут работ на магистральном газопроводе и текущий ремонт газораспределительных станций: ГРС-1 (в районе поселка Землянуха), ГРС-2 (в районе поселка Спутник), ГРС-3 (в районе поселка Мохнатушка).
— Подача природного газа для промышленных потребителей, запитанных от этих станций, будет приостановлена. Газоснабжение населения останется без изменений, — отмечает пресс-служба.
Кроме того, будут проводить внеплановые работы на газопроводе высокого давления от ГРС-1 Барнаула до ТЭЦ-1 (энергетическая нитка).
С 8 утра 26 июня до 17 часов 27 июня газ не будут подавать жителям Научного городка, Гоньбы, Землянухи, Казенной Заимки и абонентам по улице Горская.
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