В барнаульских поселках временно приостановят подачу природного газа

Так с 10 утра 25 июня до 10 утра 30 июня проведут работ на магистральном газопроводе и текущий ремонт газораспределительных станций: ГРС-1 (в районе поселка Землянуха), ГРС-2 (в районе поселка Спутник), ГРС-3 (в районе поселка Мохнатушка).

— Подача природного газа для промышленных потребителей, запитанных от этих станций, будет приостановлена. Газоснабжение населения останется без изменений, — отмечает пресс-служба.

Кроме того, будут проводить внеплановые работы на газопроводе высокого давления от ГРС-1 Барнаула до ТЭЦ-1 (энергетическая нитка).

С 8 утра 26 июня до 17 часов 27 июня газ не будут подавать жителям Научного городка, Гоньбы, Землянухи, Казенной Заимки и абонентам по улице Горская.