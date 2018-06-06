В барнаульском аэропорте нашли 86-летнего мужчину с возможной потерей памяти

В Барнауле 5 июня в аэропорте заметили Николая Кобелева. Пожилой мужчина не смог ничего о себе рассказать, сообщает "Лиза Алерт".

Приметы мужчины: Николай Кобелев. рост 160-165,

среднего телосложения,

волосы седые,

глаза голубые. Был одет: черная кожаная куртка,

камуфляжные брюки,

черные ботинки,

черная кепка. Особые приметы: плохо видит,

походка шаркающая. У пенсионера возможная потеря памяти. Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.