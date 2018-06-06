В барнаульском аэропорте нашли 86-летнего мужчину с возможной потерей памяти

Сегодня, 11:00.
Происшествия

В Барнауле 5 июня в аэропорте заметили Николая Кобелева. Пожилой мужчина не смог ничего о себе рассказать, сообщает "Лиза Алерт".

Аэропорт Барнаула.
Аэропорт Барнаула. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Приметы мужчины:

Николай Кобелев.
Николай Кобелев.
  • рост 160-165,
  • среднего телосложения,
  • волосы седые,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • черная кожаная куртка,
  • камуфляжные брюки,
  • черные ботинки,
  • черная кепка.

Особые приметы:

  • плохо видит,
  • походка шаркающая.

У пенсионера возможная потеря памяти.

Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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