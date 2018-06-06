В барнаульском аэропорте нашли 86-летнего мужчину с возможной потерей памяти

В Барнауле 5 июня в аэропорте заметили Николая Кобелева. Пожилой мужчина не смог ничего о себе рассказать, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы мужчины:
- рост 160-165,
- среднего телосложения,
- волосы седые,
- глаза голубые.
Был одет:
- черная кожаная куртка,
- камуфляжные брюки,
- черные ботинки,
- черная кепка.
Особые приметы:
- плохо видит,
- походка шаркающая.
У пенсионера возможная потеря памяти.
Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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