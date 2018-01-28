В барнаульском кинотеатре будут бесплатно показывать отечественные фильмы

Вчера, 19:10.
Культура

В феврале барнаульский кинозал "Премьера" устроит 10 бесплатных кинопоказов.

"Маленькая Вера".
"Маленькая Вера". Фото: кадр из кинофильма.

7 февраля в 13:00 здесь можно будет посетить сеанс художественного фильма "Благородный разбойник Владимир Дубровский" (1988 год).

8 февраля в 15:00 в кинотеатре покажут классическую картину "Доживем до понедельника" (1968 год).

13 февраля в 15:00 зрители смогут бесплатно прийти на фильм "Когда деревья были большими" (1965 год).

20 февраля в 13:00 будет показан фильм "Американская дочь" (1995 год).

С 21 по 23 февраля ( сеансы в 13:00) покажут фильм "Четвертая высота" (1977 год).

В День защитника Отечества в 15:00 зрители увидят "Афганский излом" (1991 год).

А 27 февраля в "Премьере" состоится показ фильма "Маленькая Вера" (1988 год).

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