В Барнауле из-за дождей размыло мостики через приток Пивоварки

В Барнауле из-за ливня размыло пешеходные мостики через приток Пивоварки. 23 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле из-за ливня размыло пешеходные мостики через приток Пивоварки. 23 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле из-за ливня размыло пешеходные мостики через приток Пивоварки. 23 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn.

Небольшие мосты были установлены по улице Новороссийской и Гранитному проезду.

Напомним, что в ближайшие три дня в Алтайском крае ожидаются дожди.