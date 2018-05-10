В "Бессмертном полку" по всей России прошли 10 миллионов человек

Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф. Полиция и "Бессмертный полк". Фото: мвд.рф.

По данным полицейских, в рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2 900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошло около 10 миллионов 400 тысяч человек.

В Москве и Санкт-Петербурге в шествиях приняли участие более двух миллионов человек (по миллиону в каждом городе), сообщает РИА Новости.

В Барнауле точную цифру участников акции пока не назвали.