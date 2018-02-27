В федерации керлинга РФ рассказали, откуда взялся мельдоний в пробе Крушельницкого

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев объяснил, как в допинг-пробе Александра Крушельницкого оказалось 8069 нг/мл милдроната. По его словам, чтобы получить такую концентрацию препарата, нужно выпить меньше таблетки, пишет "Спорт-Экспресс".
"Я не специалист, но обратился к людям, которые могли пролить свет на эту ситуацию. Кроме того, я прочитал материал, который опубликовал изобретатель этого "чудо-лекарства". И он четко сказал, чтобы получить такую концентрацию препарата, не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово. В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721 нг/мл — это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно", — прокомментировал Дмитрий Свищев.
Напомним, в тесте Александра Крушельницкого обнаружили 8069 нг/мл запрещенного вещества. Однако через день анализ, показал снижение концентрации до 5721 нг/мл. У теннисистки Марии Шараповой, которая также отбыла дисквалификациюза мельдоний, концентрация составляла всего 890 нг/мл, отмечает "Интерфакс".
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