В Германии случился мощный торнадо

16 мая по пяти деревням на западе Германии прошел торнадо, пострадали два человека, повреждения получили около 50 домов, сообщает портал L!FE со ссылкой на ежедневную газету Neue Presse.
Несколько зданий стихия повредила так сильно, что в них не могут вернуться жильцы.
Вечером 16 мая власти закрыли участок железной дороги из Мёнхенгладбаха в нидерландский Венло, а автомобильные трассы были перекрыты упавшими деревьями.
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