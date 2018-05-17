В Германии случился мощный торнадо

Несколько зданий стихия повредила так сильно, что в них не могут вернуться жильцы.

Вечером 16 мая власти закрыли участок железной дороги из Мёнхенгладбаха в нидерландский Венло, а автомобильные трассы были перекрыты упавшими деревьями.