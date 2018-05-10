В Госдуме предложили наказывать за привлечение подростков к участию в митингах

Авторы законопроекта отметили, что число несовершеннолетних участников подобных мероприятий растет и подчеркнули, что виной этому "популисты", которые пытаются использовать детей в своих целях.

Один из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко считает, что проблема заключается "не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм". По его мнению, "по-настоящему свободное общество может быть только правовым".

"Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать", — заявил депутат.

Другой автор проекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный ("Единая Россия") предупредил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере подростка, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу в госструктуры.

По словам Ревенко, если в 2017 году было задержано 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая 2018 года — 223. Законопроект будет внесен в Госдуму 10 мая.