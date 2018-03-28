В Кемерове арестовали охранника сгоревшего ТЦ

Суд Кемерова 28 марта арестовал охранника Сергея Антюшина, который работал в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.
"Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил избрать в отношении Антюшина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года", — сказал судья.
Антюшина обвиняют по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По версии следствия, при получении сигнала о пожаре охранник отключил систему оповещения.
Ранее Сергей Антюшин заявил, что не признает своей вины. По его словам, о неисправности системы он сообщил техническому директору ТЦ 19 марта. Ответственный за противопожарную безопасность кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Георгий Соболев заявил, что не знал о поломке противопожарной сигнализации в здании.
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