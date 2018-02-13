В Крыму поймали подозреваемого в шпионаже украинца

Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье "шпионаж", а Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест, пишет "Интерфакс".

По словам вице-премьера правительства Крыма Дмитрия Полонского, качество подготовки "так называемых шпионов", которые работают на полуострове под прикрытием, "намного уступает уровню работы наших правоохранительных органов", цитируют РИА Новости.

ФСБ также опубликовала кадры с моментом задержания Давыденко.