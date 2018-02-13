В Крыму поймали подозреваемого в шпионаже украинца

Сегодня, 06:35.
Политика

В Симферополе ФСБ задержала гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, украинец собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

Шпионаж. Наблюдение.
Шпионаж. Наблюдение. Фото: открытые источники в интернете.

Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье "шпионаж", а Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест, пишет "Интерфакс".

По словам вице-премьера правительства Крыма Дмитрия Полонского, качество подготовки "так называемых шпионов", которые работают на полуострове под прикрытием, "намного уступает уровню работы наших правоохранительных органов", цитируют РИА Новости.

ФСБ также опубликовала кадры с моментом задержания Давыденко.

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