В Крыму поймали подозреваемого в шпионаже украинца

В Симферополе ФСБ задержала гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, украинец собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности.
Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье "шпионаж", а Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест, пишет "Интерфакс".
По словам вице-премьера правительства Крыма Дмитрия Полонского, качество подготовки "так называемых шпионов", которые работают на полуострове под прикрытием, "намного уступает уровню работы наших правоохранительных органов", цитируют РИА Новости.
ФСБ также опубликовала кадры с моментом задержания Давыденко.
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