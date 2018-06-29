В МЧС рассказали, каким будет июль в Алтайском крае

В начале июля в Алтайском крае воздух прогреется до +38 градусов. Также возможны дожди. Предварительный прогноз опубликовали на сайте ГУ МЧС России региона.
Средняя месячная температура воздуха составит +19…22 градуса. Это выше нормы на 1-2 градуса, а по западу Алтайского края около нормы.
- В первой декаде ночью столбик термометра покажет +15…20 градусов. Днем будет теплее: до +27…32 градусов, местами +33…38 градусов. Затем похолодает.
- Во второй и третьей декадах температура воздуха ночью будет колебаться от +15…20 градусов до +9…14 градусов. Днем воздух прогреется от +23…28 градусов до +18…23 градусов. Местами будет +33 градуса.
Месячное количество осадков прогнозируют около нормы, а по юго-востоку Алтайского края – меньше нормы (44-76 мм, в предгорных и горных районах 78-111 мм).
В ведомстве отмечают, что небольшие дожди, местами грозы прогнозируют в отдельные дни первой декады и большинстве дней второй и третьей декад.
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