В МЧС рассказали о поисках гуманоидов в Крыму

Многие жители Симферополя обращались в МЧС после громкого хлопка в небе над городом с просьбой не скрывать информацию о происходящем, несмотря на отсутствие поводов для подобного беспокойства, передает РИА "Новости".
"Мониторинг соцсетей показал, что люди сильно взбудоражены. Очень большой шквал различных групп был создан, фотографии выкладывали. Звонки поступали на линии всех экстренных служб, все считали, что какая-то информация утаивается, кто-то что-то знает и не говорит… Отдельные люди искали метеорит, и самолеты, и инопланетян. Много шуток родилось в соцсетях", — сказал помощник начальника крымского главка МЧС Владимир Иванов.
По его словам, хлопок в небе над городом мог быть вызван прохождением сверхзвукового барьера самолетом, пишет Газета.Ru.
Громкий звук неизвестного происхождения жители Симферополя услышали 27 декабря примерно в 16.00. В некоторых районах от хлопка сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Позже очевидцы сообщили, что этот звук слышали и в других городах Крыма.
В соцсетях пользователи высказывали предположение, что произошел запуск ПЗРК. Однако позже источник в Минобороны сообщил Крыминформу, что причиной громкого звука, вероятнее всего, был военный самолет. Хлопок мог возникнуть в момент преодоления звукового барьера.
Версию о метеорите, также активно обсуждавшуюся в соцсетях, опровергли в Крымской астрофизической обсерватории РАН.
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