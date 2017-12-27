В МЧС рассказали о поисках гуманоидов в Крыму

"Мониторинг соцсетей показал, что люди сильно взбудоражены. Очень большой шквал различных групп был создан, фотографии выкладывали. Звонки поступали на линии всех экстренных служб, все считали, что какая-то информация утаивается, кто-то что-то знает и не говорит… Отдельные люди искали метеорит, и самолеты, и инопланетян. Много шуток родилось в соцсетях", — сказал помощник начальника крымского главка МЧС Владимир Иванов.

По его словам, хлопок в небе над городом мог быть вызван прохождением сверхзвукового барьера самолетом, пишет Газета.Ru.

Громкий звук неизвестного происхождения жители Симферополя услышали 27 декабря примерно в 16.00. В некоторых районах от хлопка сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Позже очевидцы сообщили, что этот звук слышали и в других городах Крыма.

В соцсетях пользователи высказывали предположение, что произошел запуск ПЗРК. Однако позже источник в Минобороны сообщил Крыминформу, что причиной громкого звука, вероятнее всего, был военный самолет. Хлопок мог возникнуть в момент преодоления звукового барьера.

Версию о метеорите, также активно обсуждавшуюся в соцсетях, опровергли в Крымской астрофизической обсерватории РАН.