В Минобороны сказали солдатам и офицерам, от каких соцсетей нужно отказаться

Кроме того, военным настойчиво советуют не писать в интернете о своей службе и части, а также отключить в телефонах геолокацию.

В настоящее время эти правила поведения российских военнослужащих в интернете носят лишь рекомендательный характер. Однако Министерство обороны пишет поправки к законам, чтобы иметь все основания ограничивать свободу военных при работе в сети.

Чем "пугают" военных

В войска отправлены рекомендации в виде плакатов и памяток. Авторы пособий пишут, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной. Авторы документа напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "привести к срыву боевой задачи".

Военным рекомендуют просить своих родственников и близких также не распространять информацию об их служебной деятельности.

Солдат и офицер предупреждают, что попавшие в интернет фотографии, видеозаписи, заметки и комментарии невозможно удалить.

Кроме того, просят не забывать, что публикации, разжигающие межнациональную или межрелигиозную рознь, способны нанести "существенный репутационный вред Вооруженным силам", а их автор может понести административную, дисциплинарную или уголовную ответственность.

Еще военным советуют сделать свои аккаунты в социальных сетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых пользователей.

В памятке уделено внимание технической стороне интернет-безопасности. Советуют регулярно обновлять приложения и не устанавливать подозрительные программы. Военнослужащим рекомендуют для каждого сайта или интернет-сервиса придумывать уникальный пароль. Используемое для этого сочетание символов должно быть длинным и сложным.