В Минобороны заявили о доказательствах создания "Новичка" американскими химиками

Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко заявил в эфире "России 1", что у российского оборонного ведомства есть доказательства производства в США нервно-паралитического вещества, известного под кодовым названием "Новичок".
Рыбальченко рассказал, что есть документ, подтверждающий разработку газа "Новичок" в США: "Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234" (цитата по "Интерфаксу").
Представитель Минобороны также отметил: "Самая интересная подробность в этой истории — в следующих версиях базы данных, они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили", пишет polit.ru.
По словам британского премьера Терезы Мэй, именно этим веществом советской разработки отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. На этом основании власти Великобритании сделали вывод о причастности к инциденту властей России и выслали 23 российских дипломата.
Однако в России указали, что все запасы пресловутого вещества были ликвидированы еще в 1990-е годы, а в 2017 году Россия полностью уничтожила все запасы химического оружия.
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