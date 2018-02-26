В МОК прокомментировали исполнение российскими хоккеистами гимна

"Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах", — отметили в организации.

25 февраля российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Во время награждения спортсмены вместе с болельщиками пели российский гимн, когда на арене был включен олимпийский гимн.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Это связано с тем, что 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Российские спортсмены на Играх в Пхенчхане выступали в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России, пишет bfm.ru.

Также МОК опубликовал ряд требований и правил поведения, которых должна придерживаться российская сторона для восстановления членства ОКР. В частности, спортсменам и другим членам делегации РФ запрещено петь гимн своей страны на любых олимпийских объектах.