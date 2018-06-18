В Москве голый парень упал из окна многоэтажки на аргентинских болельщиков

Сегодня, 11:20.
Спорт

В Москве на аргентинских болельщиков по футболу с шестого этажа упал голый молодой человек.

Скорая помощь Москвы.
Скорая помощь Москвы. Фото: Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA.

Инцидент произошел на Васильевской улице. Трое фанатов аргентинской сборной возвращались в хостел после матча Исландии и Аргентины. В это время прямо на них упал мужчина. Только один из туристов смог подняться с земли.

Пострадавших доставили в больницу с травмами, а выпавший из окна мужчина скончался в реанимации, пишет "Газета.ру".

Молодой человек стоял в окне шестого этажа без одежды, рассказали очевидцы. Он ругался матом, жестикулировал, а затем потерял равновесие и вывалился. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру погибшего, то обнаружили там много мусора, включенный компьютер, одежду и упаковки от лекарств, пишет ura.ru. В настоящий момент выясняются причины падения.

Ранее сообщалось, что в Москве выбросили из окна второго этажа 26-летнего футбольного болельщика из Нигерии за то, что он слишком сильно шумел.

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