В Новоалтайске продают роскошный старинный сейф от Сбербанка

Раритетный сейф, изготовленный в 1895 году в Санкт-Петербурге, продает житель Новоалтайска. Артефакт оценили в 150 тысяч рублей, пишет "Алтайская правда".
Новоалтаец предлагает бронированный и несгораемый сейф весом более тонны и высотой около 1,7 м. Он украшен гербом и вензелями, но поверхность местами покрывает ржавчина. До 2009 года вещь состояла на балансе Сбербанка. Ключ от сейфа утерян.
Хозяин уверяет, что его можно реставрировать, например, покрасить в понравившейся цвет.
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