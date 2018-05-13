В Новоалтайске продают роскошный старинный сейф от Сбербанка

Новоалтаец предлагает бронированный и несгораемый сейф весом более тонны и высотой около 1,7 м. Он украшен гербом и вензелями, но поверхность местами покрывает ржавчина. До 2009 года вещь состояла на балансе Сбербанка. Ключ от сейфа утерян.

Хозяин уверяет, что его можно реставрировать, например, покрасить в понравившейся цвет.