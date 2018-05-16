В Новосибирске на младенца с крыши упала лопата

В Новосибирске с крыши многоэтажного дома на голову восьмимесячного ребенка упала лопата, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Новосибирской области. Ребенок получил травму головы и был госпитализирован.
Следователи проводят проверку, устанавливают полную картину происшествия.
В одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" мама ребенка рассказала, что 9 мая она с мужем и ребенком возвращалась домой после салюта. Они заметили компанию подростков на крыше одного из домов. Подростки хотели что-то кинуть с крыши, на что мужчина крикнул: "Я щас кину!" В итоге с крыши упала лопата. Мужчина попытался отбить ее, но уберечь ребенка не получилось.
"Я подбежала, взяла ребенка, ребенок был весь в крови. Муж побежал их ловить к подъезду, из всех он поймал только одного, привел к подъезду. Остались ждать скорую и полицию… Сегодня звонила в полицию, хотела узнать какие-то новости. Сказали, что только сегодня допросили этого подростка. По его словам, лопата соскользнула с руки", — написала женщина.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.