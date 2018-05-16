В Новосибирске на младенца с крыши упала лопата

Следователи проводят проверку, устанавливают полную картину происшествия.

В одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" мама ребенка рассказала, что 9 мая она с мужем и ребенком возвращалась домой после салюта. Они заметили компанию подростков на крыше одного из домов. Подростки хотели что-то кинуть с крыши, на что мужчина крикнул: "Я щас кину!" В итоге с крыши упала лопата. Мужчина попытался отбить ее, но уберечь ребенка не получилось.

"Я подбежала, взяла ребенка, ребенок был весь в крови. Муж побежал их ловить к подъезду, из всех он поймал только одного, привел к подъезду. Остались ждать скорую и полицию… Сегодня звонила в полицию, хотела узнать какие-то новости. Сказали, что только сегодня допросили этого подростка. По его словам, лопата соскользнула с руки", — написала женщина.