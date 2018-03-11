В Новосибирске старика обидели в магазине, он устроил стрельбу из пистолета

— Я шла по улице и услышала позади меня громкий хлопок, обернулась от неожиданности и увидела пожилого мужчину лет 60, он явно был нетрезв, на земле увидела маленькую гильзовую от патрона. Сразу решила позвонить полицию, сообщить о случившемся, через 15 минут, наряд полиции уже был у дома.