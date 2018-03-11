В Новосибирске старика обидели в магазине, он устроил стрельбу из пистолета

10 марта в Новосибирске полицейские задержали пожилого гражданина, стрелявшего из пистолета на улице, сообщает bk54.ru. По данным интернет-издания, пенсионеру не продали спиртное в магазине. Он обиделся, сходил домой за оружием и начал палить.
Инцидент произошел в половине третьего дня в Заельцовском районе на улице Линейной.
Из рассказа свидетельницы:
— Я шла по улице и услышала позади меня громкий хлопок, обернулась от неожиданности и увидела пожилого мужчину лет 60, он явно был нетрезв, на земле увидела маленькую гильзовую от патрона. Сразу решила позвонить полицию, сообщить о случившемся, через 15 минут, наряд полиции уже был у дома.
На место происшествия прибыли две полицейские машины. Сотрудники МВД, одетые в бронежилеты и каски задержали стрелка. Тот при аресте не сопротивлялся.
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