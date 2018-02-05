В Новосибирске из загоревшегося магазина "Марии-Ра" эвакуировали людей

5 февраля в Новосибирске произошел пожар в магазине барнаульской торговой сети "Мария Ра". Из здания валил сильный черный дым и вырывались языки пламени, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Загорелся магазин, находящийся в Дзержинском районе по адресу ул. Селезнёва, 46/1 (возле концертного зала "Евразия"). Как рассказывают свидетели, вначале загорелся утеплитель, потом огонь перекинулся и на полки с товаром.
Спасатели МЧС, прибывшие на место происшествия, присвоили пожару повышенный номер опасности. Из здания эвакуировали посетителей, никто от огня и дыма не пострадал, пишет "Инцидент Новосибирск".
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