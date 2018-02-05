В Новосибирске из загоревшегося магазина "Марии-Ра" эвакуировали людей

В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся магазин торговой сети "Мария Ра". 5 февраля 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Загорелся магазин, находящийся в Дзержинском районе по адресу ул. Селезнёва, 46/1 (возле концертного зала "Евразия"). Как рассказывают свидетели, вначале загорелся утеплитель, потом огонь перекинулся и на полки с товаром.

Спасатели МЧС, прибывшие на место происшествия, присвоили пожару повышенный номер опасности. Из здания эвакуировали посетителей, никто от огня и дыма не пострадал, пишет "Инцидент Новосибирск".