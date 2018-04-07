В пасхальную ночь в Барнауле будет бесплатно ходить трамваи и троллейбусы

Так, верующие смогут уехать от Покровского собора, Александро-Невского храма, а также Свято-Никольской, Дмитриевской и Андреевской церквей. Подробнее о маршрутах можно узнать здесь.

Напомним, что на Родительский день администрация также организует бесплатные автобусы на кладбища.