В пасхальную ночь в Барнауле будет бесплатно ходить трамваи и троллейбусы

В ночь на 8 апреля с 2 до 4 часов шесть трамваев и два троллейбуса будут бесплатно развозить барнаульцев с пасхальных богослужений в храмах города. Об этом сообщает пресс-центр администрации.
Так, верующие смогут уехать от Покровского собора, Александро-Невского храма, а также Свято-Никольской, Дмитриевской и Андреевской церквей. Подробнее о маршрутах можно узнать здесь.
Напомним, что на Родительский день администрация также организует бесплатные автобусы на кладбища.
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