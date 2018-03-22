В Петербурге 14-летняя школьница забеременела от насильника и скрывала это от родителей

Предположительно, 19-летний насильник напал на девушку осенью прошлого года в подъезде ее дома, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Петербурга. Школьница скрывала свое положение от родителей.

Педагоги также ничего не заметили. Месяц назад она проходила обследование у хирурга, но врач не выявил беременности. Сейчас жертва изнасилования находится на шестом месяце.

Известно, что у девушки были проблемы с учебой и конфликты с одноклассниками. Школу она сейчас не посещает. Но в учебном заведении сказали, что готовы продолжить ее обучение любым возможным способом. Если, конечно, семья этого захочет, пишет "Росбалт".

Подозреваемый взят под стражу. Делом занимаются следователи.