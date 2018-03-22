В Петербурге 14-летняя школьница забеременела от насильника и скрывала это от родителей

Стали известны подробности истории с 14-летней школьницей, забеременевшей от насильника в Санкт-Петербурге.
Предположительно, 19-летний насильник напал на девушку осенью прошлого года в подъезде ее дома, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Петербурга. Школьница скрывала свое положение от родителей.
Педагоги также ничего не заметили. Месяц назад она проходила обследование у хирурга, но врач не выявил беременности. Сейчас жертва изнасилования находится на шестом месяце.
Известно, что у девушки были проблемы с учебой и конфликты с одноклассниками. Школу она сейчас не посещает. Но в учебном заведении сказали, что готовы продолжить ее обучение любым возможным способом. Если, конечно, семья этого захочет, пишет "Росбалт".
Подозреваемый взят под стражу. Делом занимаются следователи.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.