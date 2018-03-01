В питерском гастробаре клиенты покупают "Форшмак Жириновского" и "Расстегай Путина"

Среди предлагаемых блюд "Форшмак Жириновского", "Запеченная устрица Собчак", "Расстегай Путина", "Сэндвич Грудинина", "Запеченное яблоко Титова" и "Копченая утка Навального".

никогда не ел сендвич, но тут бутерброд от народа



(из гастропаба в Петербурге) pic.twitter.com/5bGGSjwfUg — Сергей Звезда (@sergeyzvezda) 28 февраля 2018 г.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети задали вопрос: "Надо полагать, копченой утки никогда нет?" Автор в ответ пошутил: "Копченая утка чаще всего есть, но шеф-повар регулярно ее запрещает на 15 суток". Кроме того, пользователи выразили сожаление в связи с отсутствием "Красного борща Сурайкина" и "Свекольника Бабурина", пишет ura.ru.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми баллотирующихся кандидатов, среди названных самовыдвиженец Владимир Путин, Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Павел Грудинин (КПРФ).