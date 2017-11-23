В правительстве рассмотрят вопрос о повышении зарплат в здравоохранении и образовании

"…в целях повышения оплаты труда работников федеральных государственных учреждений в сфере образования и науки… Проектом распоряжения правительства предлагается выделить бюджетные ассигнования в размере 3,6 млрд рублей", — говорится на сайте кабмина.

На том же заседании также обсудят выделение 200 млн и 1,3 млрд рублей для повышения зарплаты работников федеральных государственных учреждений культуры и здравоохранения соответственно, пишет ura.ru.