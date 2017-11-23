В правительстве рассмотрят вопрос о повышении зарплат в здравоохранении и образовании

23 ноября российском правительство рассмотрит вопрос выделения 3,6 миллиарда рублей в 2017 году на повышение зарплат для работников госучреждений в сфере образования и науки.
"…в целях повышения оплаты труда работников федеральных государственных учреждений в сфере образования и науки… Проектом распоряжения правительства предлагается выделить бюджетные ассигнования в размере 3,6 млрд рублей", — говорится на сайте кабмина.
На том же заседании также обсудят выделение 200 млн и 1,3 млрд рублей для повышения зарплаты работников федеральных государственных учреждений культуры и здравоохранения соответственно, пишет ura.ru.
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