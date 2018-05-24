В России покупатели стали реже обращать внимания на промоакции в магазинах

Сегодня, 10:48.
Экономика

Жители России за последний год все реже обращают внимание на различные промоакции магазинов и предложения со скидками. Почему так происходит, выяснили исследователи холдинга "Ромир", на которое ссылается Life.ru.

Распродажа в магазине одежды.
Распродажа в магазине одежды. Фото: СС0.

Главной причиной этого, как выяснили социологи в ходе опроса, стала тенденция реже ходить по магазинам.

Кроме того, за год увеличилось количество россиян, которых совсем не заботят экономия средств при покупках. Таковых стало 24%, тогда как в прошлом году их было 18%.

А вот доля приобретающих товары в местах лучших скидок и по промоакциям — иностранные маркетологи называют таких людей Cherry Pickers ("сборщики вишни") — стало меньше: 33% против 36% прошлогодних.

Также меньше стало среди россиян закупающихся впрок. Сократилось и число покупателей, предпочитающих аналог продукта более дешевого вида.

А при походе в торговый точки российские покупатели все чаще берут уже составленный список покупок и стараются не отступать от запланированных трат. Год назад таких было 28%, а по результатом опроса, проводившегося в конце апреля 2018 года, их уже 29%.

Комментарий социолога

Андрей Милехин,
президент исследовательского холдинга "Ромир":

— Стабилизация цен и постепенный рост доходов приводят к тому, что увеличивается доля не экономящих на повседневных покупках россиян. И вновь мы видим рост демонстрационного и статусного потребления. Где же остановятся эти весы — покажет время.

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