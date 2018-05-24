В России покупатели стали реже обращать внимания на промоакции в магазинах

Главной причиной этого, как выяснили социологи в ходе опроса, стала тенденция реже ходить по магазинам.

Кроме того, за год увеличилось количество россиян, которых совсем не заботят экономия средств при покупках. Таковых стало 24%, тогда как в прошлом году их было 18%.

А вот доля приобретающих товары в местах лучших скидок и по промоакциям — иностранные маркетологи называют таких людей Cherry Pickers ("сборщики вишни") — стало меньше: 33% против 36% прошлогодних.

Также меньше стало среди россиян закупающихся впрок. Сократилось и число покупателей, предпочитающих аналог продукта более дешевого вида.

А при походе в торговый точки российские покупатели все чаще берут уже составленный список покупок и стараются не отступать от запланированных трат. Год назад таких было 28%, а по результатом опроса, проводившегося в конце апреля 2018 года, их уже 29%.

Комментарий социолога

Андрей Милехин,

президент исследовательского холдинга "Ромир":