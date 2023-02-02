В России предложили отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения

В России предлагают ввести мораторий на административную ответственность по статье КоАП «Осуществление проката и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм в 2023 году.
В пояснительной записке говорится, что это позволит сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета.
«(А также) обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, поступление налогов», — сказано в пояснительной записке.
Ранее на экраны в Барнауле вышел зарубежный фильм «Кот в сапогах 2».
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