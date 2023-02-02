В России предложили отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения

В Совфеде предложили отменить штрафы за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения. Копию соответствующего законопроекта направили в правительство и помощнику российского президента Максиму Орушкину, пишет ТАСС.

В России предлагают ввести мораторий на административную ответственность по статье КоАП «Осуществление проката и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм в 2023 году.

В пояснительной записке говорится, что это позволит сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета.

«(А также) обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, поступление налогов», — сказано в пояснительной записке.

Ранее на экраны в Барнауле вышел зарубежный фильм «Кот в сапогах 2».