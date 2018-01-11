Увеличилось количество россиян, осуждающих однополые связи и измены

Социологи предложили россиянам ответить на вопрос: "Как вы думаете, всегда ли предосудительно, если взрослые люди одного пола вступают в половую связь между собой?"

69% участников опроса заявили, что это всегда предосудительно, еще 14% сообщили, что это "почти всегда предосудительно". 5% высказались о том, что это предосудительно только в некоторых случаях, и лишь 8% россиян не увидели в этом ничего предосудительного.

Кроме того, по данным исследований, с 1998 года выросла доля тех, кто не одобряет аборты (даже если они обусловлены низкими доходами), — с 12% до 35%. Также сообщает, что увеличилась доля россиян, безоговорочно осуждающих сексуальные отношения семейных людей помимо брака, увеличилась — с 50% в до 68%, пишет "Росбалт".

Факт

Опрос был проведен с 15 по 20 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.