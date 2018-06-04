В соцсетях пожаловались на состояние детского аттракциона в Камне-на-Оби

На техническое состояние детского аттракциона в Камне-на-Оби пожаловалась участница сообщества Barnaul 22. На фотографии видно, что рельсы аттракциона в некоторых местах поддерживают составленные друг на друга кирпичи и доски.

"На выходных побывали с детьми в единственном развлекательном парке аттракционов нашего района. Увидели и опробовали новые приобретения парка", — сообщает участница сообщества Анастасия Швайцер. Автор фотографии отмечает, что скорость движения у аттракциона маленькая, но тем не менее безопасность монтажа вызывает вопросы.