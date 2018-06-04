В США молодой человек похвастался в Snapchat, что насмерть сбил афроамериканца

В штате Луизиана в США 18-летний Мэтью Мартин, белокожий водитель пикапа Chevy, насмерть сбил афроамериканца. После этого он опубликовал в Snapchat пост об этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Usa Today.
Мэтью Мартин опубликовал видео, в котором показал вмятину на машине. Он написал "Я только что сбил человека на дороге" и добавил несколько смеющихся смайлов. Затем в комментариях под постом молодой человек указал, что сбитый им человек умер по дороге в больницу.
Водитель не пострадал. Полиция его не задержала.
Идет расследование, у парня взяли образцы крови для токсикологического анализа.
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