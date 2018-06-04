В США молодой человек похвастался в Snapchat, что насмерть сбил афроамериканца

Мэтью Мартин опубликовал видео, в котором показал вмятину на машине. Он написал "Я только что сбил человека на дороге" и добавил несколько смеющихся смайлов. Затем в комментариях под постом молодой человек указал, что сбитый им человек умер по дороге в больницу.

Водитель не пострадал. Полиция его не задержала.

Идет расследование, у парня взяли образцы крови для токсикологического анализа.